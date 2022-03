Carlsberg : Objectifs 2022 suspendus avec la Russie

(CercleFinance.com) - Carlsberg a annoncé jeudi avoir suspendu ses objectifs financiers au titre de l'exercice 2022 en raison du conflit russo-ukrainien, dont le brasseur danois s'attend à subir l'impact au niveau de son activité.



Dans un communiqué, le groupe basé à Copenhague prévient que la guerre en Ukraine va peser sur ses résultats annuels, notamment par le biais de dépréciations et de charges passées sur ses actifs dans la région.



En 2021, la Russie et l'Ukraine ont généré 13% du chiffre d'affaires du groupe et près de 9% de son résultat opérationnel.



Le brasseur, qui a décidé de cesser de produire et de commercialiser sa marque-phare Carlsberg sur le marché russe, rappelle qu'il détient la société locale Baltika Breweries depuis 2008.



Cette filiale sera désormais gérée en tant qu'entité séparée, dans l'objectif de continuer à soutenir ses employés ainsi que leurs familles.



Carlsberg déclare aussi s'attendre à encaisser un effet 'indirect' lié à la récente flambée des prix des matières premières, énergie en tête, même s'il estime que les conséquences financières de ce renchérissement ne peuvent être quantifiées pour le moment.



Son titre lâchait 3,8% jeudi matin à la Bourse de Copenhague suite à ces annonces.



