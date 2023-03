Carlsberg : Nomme un nouveau directeur général

(CercleFinance.com) - Le groupe Carlsberg annonce que Jacob Aarup-Andersen rejoindra Carlsberg en tant que directeur général, en remplacement de Cees 't Hart, qui prendra sa retraite d'ici la fin du troisième trimestre 2023 au plus tard. Sa date de début sera annoncée ultérieurement.



Jacob Aarup-Andersen, qui est danois, rejoint Carlsberg en provenance d'ISS A/S, où il occupait le poste de PDG depuis 2020. ISS est un leader mondial de la gestion des installations avec 360 000 employés opérant dans 60 pays à travers le monde.



Durant son mandat, chez ISS, l'entreprise a retrouvé sa dynamique de croissance, avec des résultats 2022 supérieurs aux attentes.



Le président du conseil de surveillance de Carlsberg, Henrik Poulsen, déclare : ' Jacob est un PDG exceptionnel avec une solide expérience en matière de création de valeur et de croissance organique et inorganique, en plus de diriger les programmes ESG et de numérisation. '



Le futur directeur général, Jacob Aarup-Andersen, a ajouté : ' La forte présence internationale du Groupe ainsi que son portefeuille de marques et son programme ESG ambitieux, combinés à l'état d'esprit à long terme et aux valeurs de Carlsberg, sont vraiment inspirants. '



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.