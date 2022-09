Carlsberg : Nomme un nouveau directeur financier

(CercleFinance.com) - Le groupe Carlsberg annonce la nomination d'Ulrica Fearn au poste de directeur financier et de membre du conseil d'administration.



Ulrica Fearn apporte une solide expérience financière internationale acquise dans le cadre de multiples postes, et plus récemment en tant que directrice financière d'Equinor, en Norvège.



Auparavant, elle a acquis 19 ans d'expérience dans l'industrie des boissons. Elle remplace Heine Dalsgaard qui a annoncé sa démission à compter du 31 décembre 2022.



Ulrica Fearn, de nationalité suédoise, sera la nouvelle directrice financière du groupe Carlsberg à compter du 1er janvier 2023.



'Ulrica possède de solides antécédents. Elle apportera à Carlsberg une combinaison d'excellentes références commerciales et un style de leadership centré sur les personnes', déclare le directeur général, Cees 't Hart.



Urika Fearn ajoute: 'Carlsberg est fière de son histoire, de ses valeurs qui consistent à redonner à la société via sa fondation. Ces éléments, combinés à une position forte et à des opportunités pour l'avenir, font que c'est un moment passionnant pour arriver ici.'



