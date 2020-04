Carlsberg : Les revenus du T1 impactés par le Covid-19

(CercleFinance.com) - Carlsberg annonce ce jeudi, pour le premier trimestre de l'année, un chiffre d'affaires en recul organique de -7,4%, impacté par le coronavirus.



Les revenus s'affichent ainsi à 12,9 milliards de couronnes danoises.



Dans le détail, les revenus organiques ont reculé de -6,9% en Europe de l'ouest et -12,4% en Asie, mais ont progressé de +2,2% en Europe de l'est.



Le groupe basé à Copenhague rappelle avoir par ailleurs suspendu ses attentes pour 2020 en raison du Covid-19.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer