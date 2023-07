Carlsberg : La bière Baltika placée sous administration russe

(CercleFinance.com) - Carlsberg a annoncé lundi qu'un décret présidentiel allait placer temporairement sa marque de bière Baltika sous administration par les autorités russes, un imprévu dont il tente actuellement d'évaluer les implications.



Le brasseur danois souligne n'avoir reçu aucune notification officielle de la part de Moscou concernant le placement de sa filiale sous l'administration de l'Agence fédérale pour la gestion des biens de l'Etat.



Le groupe ajoute qu'il prévoit d'évaluer les implications légales et opérationnelles du décret et d'éventuellement prendre, en réaction, toutes les mesures nécessaires afin de faire valoir ses droits.



Le mois dernier, Carlsberg avait réussi à finaliser un accord en vue de la cession de ses activités en Russie, une opération dont les perspectives sont désormais jugées 'hautement incertaines' par l'entreprise.



La société dit avoir l'intention d'informer le marché quant aux conséquences financières de l'affaire 'aussi tôt que possible'.



Cotée à la Bourse de Copenhague, son action se repliait de 0,6% jeudi matin suite à ces annonces.



Le groupe agroalimentaire français Danone a lui aussi déclaré ce matin que sa filiale en Russie avait été placée sous administration russe, alors que le processus de transfert du contrôle de l'entité progressait de manière conforme au calendrier prévu.



