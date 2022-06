Carlsberg : Fournisseur du Tour de France avec Tourtel Twist

(CercleFinance.com) - La marque française de bière sans alcool Tourtel Twist, du groupe Carlsberg, a signé un accord et devient dès cette année, fournisseur officiel du Tour de France jusqu'en 2025.



Depuis son lancement en 2015 par le brasseur français Kronenbourg SAS, Tourtel Twist est devenu la bière sans alcool numéro 1 en France. Tourtel Twist détient un tiers du marché de la bière sans alcool en France et a connu une croissance en volume étonnante de 23% en 2021.



'Tourtel Twist est très fier de ce partenariat de 3 ans qui illustre le développement de la marque', déclare Anders Roed, directeur du Groupe Kronenbourg.



Deux véhicules événementiels Tourtel Twist feront partie de la Caravane du Tour pour interagir avec le public tandis que quatre véhicules de distribution distribueront des canettes rafraîchissantes de Tourtel Twist aux spectateurs.



