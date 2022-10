Carlsberg : Fête ses 175 ans avec trois nouvelles bières

(CercleFinance.com) - Pour célébrer le 175e anniversaire de Carlsberg, une série de brassins expérimentaux exclusifs ont été développés dans le laboratoire de recherche de Carlsberg.



Une bière Brut Carlsberg avec de la levure Montrachet et des notes de yuzu, de pamplemousse et d'eau de rose voit ainsi le jour.



Une Carlsberg Barrel Aged Lager qui a été élevée en fût de whisky danois pendant 175 jours et la Carlsberg Wheat Lager ,réalisée à partir de 100% malt de blé et 0% de malt d'orge, sont également annoncées.



Les trois brassins sont disponibles sur de nombreux marchés du monde entier en édition limitée.



