Carlsberg : En repli, un analyste abaisse son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le rouge après l'analyse de RBC Capital Markets. Le bureau d'études a dégradé la note de Carlsberg de 'surperformance' à 'performance sectorielle', en citant la récente performance des actions.



RBC a déclaré que la dégradation de la note ne reflète pas les activités du brasseur danois, qui continue à 'se comporter de manière admirable', mais qu'elle est la conséquence du fait que les actions se rapprochent de son objectif de prix.



Cette décision intervient alors que le titre a surperformé l'indice MSCI Europe Consumer Staples de 10 % sur un an et de 27 % au cours des trois dernières années, a déclaré le bureau d'analyses dans une note aux clients.



'Nous pensons qu'il y a un risque que la croissance des ventes soit temporairement freinée étant donné la baisse des investissements en marketing l'année dernière et que la croissance du BPA sera limitée par la reprise des investissements en marketing', a également indiqué RBC.



RBC Capital a augmenté son objectif de cours sur l'action à 1 000 couronnes danoises, contre 960 couronnes précédemment.



