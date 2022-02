Carlsberg : En hausse timide après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Carlsberg grappille moins de 1% sur l'OMX, après la publication d'un BPA ajusté en hausse de 11% à 48,3 couronnes danoises au titre de son dernier trimestre 2021, pour un chiffre d'affaires en croissance de 13,8% à 66,6 milliards (+10% en organique).



Estimant que '2022 sera une autre année difficile', avec la Covid-19 qui devrait continuer d'avoir un impact sur ses marchés à des degrés divers, le brasseur danois attend une croissance organique du résultat d'exploitation de 0 à 7%, après une hausse de 12,5% en 2021.



La veille, Carlsberg a dévoilé sa stratégie actualisée, SAIL'27, comprenant une ambition de chiffre d'affaires organique à long terme en croissance de 3 à 5% par an et d'une croissance organique du bénéfice d'exploitation supérieure à celle du chiffre d'affaires.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.