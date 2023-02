Carlsberg : Bénéfice net ajusté en hausse de 39,6% en 2022

(CercleFinance.com) - Carlsberg publie un chiffre d'affaires de 70,2 Mds de DKK (couronnes danoises) au titre de l'exercice 2022, en hausse de 16% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA de Carlsberg est passé de 14,3 à 15,6 Mds de DKK.



Carlsberg enregistre un bénéfice net ajusté de 9,7 Mds de DKK en 2022, contre 6,9 Mds de DKK un an plus tôt, soit une hausse de 39,6%.



La compagnie brassicole danoise a écoulé 102 millions d'hectolitres au cours de l'année, un volume en hausse de 3% par rapport à l'exercice précédent.



La société estime que 2023 sera une autre année difficile, avec des hausses de prix des matières premières et de l'énergie qui auront un impact significatif sur le coût des ventes en 2023 et sur les frais logistiques.



Pour 2023, Carlsberg anticipe une évolution organique du résultat opérationnel de -5% à +5%.



