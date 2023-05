Capri : Baisse de 5% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Capri Holdings, la maison-mère notamment de Michael Kors, publie un BPA ajusté de 0,97 dollar au titre de son dernier trimestre 2022-23, à comparer à 1,02 dollar un an auparavant, avec une marge d'exploitation ajustée en retrait de 5,1 points à 9,1%.



A 1,33 milliard de dollars, son chiffre d'affaires a diminué de 10,5% (-3% à taux de change constants sur 13 semaines), avec des reculs de plus de 10% pour les divisions Versace (-13%) et Michael Kors (-10,9%), mais plus limité pour Jimmy Choo (-3,2%).



Pour son exercice 2023-24, la maison de mode new-yorkaise anticipe un BPA ajusté d'environ 6,40 dollars, une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 16,5% et un chiffre d'affaires aux alentours de 5,7 milliards de dollars.



