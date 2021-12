Campbell Soup : Repli de 12% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Campbell Soup publie un BPA ajusté en repli de 12% à 89 cents au titre des trois premiers mois de son exercice 2021-22, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en retrait de 15% à 389 millions de dollars pour des revenus en recul de 4% à moins de 2,24 milliards.



'La demande des consommateurs pour nos marques est restée élevée, et la tarification couplée à la productivité ont modéré les pressions sur les marges liées à l'inflation', souligne le directeur général (CEO) du groupe agroalimentaire Mark Clouse.



S'attendant à ce que ses actions pour faire face aux défis de main-d'oeuvre, accroitre les prix et améliorer la productivité conduisent à une croissance solide de ses résultats sur son second semestre, Campbell Soup indique maintenir ses objectifs annuels.



