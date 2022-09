Campbell Soup : Hausse de 8% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Campbell Soup publie au titre de son dernier trimestre 2021-22 un BPA ajusté en augmentation de 8% à 0,56 dollar, ainsi qu'un EBIT ajusté en progression de 5% à 269 millions de dollars, pour des revenus de deux milliards, en croissance organique de 6%.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe agroalimentaire affiche un BPA ajusté de 2,85 dollars, pratiquement stable par rapport à l'exercice précédent, pour des ventes nettes qui ont augmenté de 2% en organique pour atteindre 8,6 milliards de dollars.



Pour l'exercice qui commence, Campbell Soup anticipe un BPA ajusté entre 2,85 et 2,95 dollars, une progression de 1 à 5% de son EBIT ajusté, ainsi qu'une croissance organique de ses revenus entre 4 et 6%.



