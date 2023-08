Campbell Soup : Diminution de 11% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Campbell Soup publie au titre des trois derniers mois de son exercice 2022-23, un BPA ajusté en diminution de 11% à 0,50 dollar, ainsi qu'un EBIT ajusté en recul de 10% à 242 millions, malgré des revenus en croissance de 4% à 2,07 milliards de dollars (+5% en organique).



Sur l'ensemble de l'année, le groupe agroalimentaire a ainsi engrangé un BPA ajusté et un EBIT ajusté accrus de 5% à trois dollars et 1,37 milliard respectivement, pour des revenus en augmentation de 9% à 9,36 milliards (+10% en organique).



Pour l'exercice qui commence, Campbell vise un BPA ajusté entre 3,09 et 3,15 dollars, un EBIT ajusté en augmentation de 3 à 5%, ainsi qu'une croissance de ses revenus entre -0,5 et +1,5% (soit 0 à +2% en organique).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.