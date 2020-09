Campbell Soup : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Campbell Soup publie au titre de son quatrième trimestre 2019-20 un BPA ajusté en hausse de 50% à 63 cents, dépassant de deux cents le consensus, pour des revenus en croissance de 18% à 2,11 milliards de dollars (+12% en organique).



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe agroalimentaire a ainsi réalisé un BPA ajusté de 2,95 dollars et une croissance de ses revenus de 7%, dépassant ainsi ses fourchettes cibles d'il y a trois mois, de respectivement 2,87 à 2,92 dollars et 5,5 à 6,5%.



Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie, il n'affiche des prévisions que pour son premier trimestre 2020-21, à savoir un BPA ajusté entre 88 et 92 cents, ainsi qu'une croissance des revenus entre 5 et 7%.



