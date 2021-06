Campbell Soup : Abaissement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats trimestriels, Campbell Soup indique abaisser ses objectifs annuels, n'attendant plus désormais qu'un BPA ajusté compris entre 2,90 et 2,93 dollars, et non plus entre 3,03 et 3,11 dollars.



De même, le groupe agroalimentaire anticipe désormais pour l'exercice en cours, des évolutions de -3,5 à -3% (au lieu de -3,5 à -2,5%) pour son chiffre d'affaires et de -5 à -4% (au lieu de -1 à +1%) pour son profit opérationnel ajusté.



Sur son troisième trimestre 2020-21, son BPA ajusté a chuté de 31% à 57 cents, manquant le consensus, pour un profit opérationnel ajusté en repli de 27% à 283 millions de dollars et des revenus en recul de 11% à 1,98 milliard (-12% en organique).



