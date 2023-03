Campbell : Prévisions annuelles relevées, le titre progresse

(CercleFinance.com) - Campbell s'inscrit en légère hausse mercredi à la Bourse de New York après une révision à la hausse de ses prévisions de croissance pour l'exercice 2022/2023.



Le groupe agroalimentaire américain dit désormais viser une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 8,5% et 10% sur l'exercice qui se clôturera fin juillet, au lieu des 7% à 9% précédemment annoncés.



Le propriétaire des marques Campbell's, Goldfish, Pepperidge Farm ou encore V8, précise que sa croissance organique devrait également se situer entre 8,5% et 10%.



Du fait de la robustesse continue de ses ventes, le groupe basé dans le New Jersey a également revu à la hausse la borne basse de son objectif de bénéfice par action (BPA) annuel, désormais attendu entre 2,95 et trois dollars, et non plus entre 2,90 et trois dollars.



Sur son deuxième trimestre fiscal, clos fin janvier, son chiffre d'affaires a progressé de 12%, dont +13% en données organiques, essentiellement du fait de la vigueur de ses ventes de snacks (cookies, crackers, bretzels et chips).



Son bénéfice opérationnel ajusté (Ebit) s'est quant à lui accru de 14% à 362 millions de dollars.



Suite à ces chiffres, l'action Campbell progressait de 0,4% jeudi matin dans les premiers échanges à Wall Street.



