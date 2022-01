Campbell : Nomme un nouveau vice-président exécutif

(CercleFinance.com) - Campbell a annoncé la nomination de Daniel L. Poland au poste de vice-président exécutif et directeur de la chaîne d'approvisionnement, à compter du 10 janvier 2022.



Daniel L. Poland succède à Bob Furbee qui a informé la société de son intention de prendre sa retraite après 38 ans de service. Bob Furbee restera chez Campbell jusqu'en avril 2022 et travaillera avec Bob Poland pour assurer une transition en douceur.



Daniel L. Poland dirigera la fonction de chaîne d'approvisionnement de Campbell, y compris les achats, la sécurité et la qualité des aliments, la santé et la sécurité au travail, l'ingénierie, la planification et la logistique, ainsi que tous les sites de fabrication et le réseau de fabricants sous contrat de l'entreprise.



Il rendra compte au directeur général de Campbell, Mark Clouse, et deviendra membre de l'équipe de direction de Campbell.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.