Campbell : Accord pour acquérir Sovos Brands

(CercleFinance.com) - Campbell Soup annonce avoir conclu un accord pour acquérir Sovos Brands, moyennant un prix de 23 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur d'entreprise totale d'environ 2,7 milliards de dollars.



Le groupe agroalimentaire explique que cette opération le dotera d'un 'portefeuille de marques haut de gamme à forte croissance et leaders sur le marché, offrant ainsi une piste substantielle pour une croissance rentable soutenue'.



Sovos Brands a réalisé un chiffre d'affaires net ajusté de 8,37 milliards de dollars en 2022, proposant notamment des sauces pour pâtes, pâtes sèches, soupes, plats surgelés, pizzas surgelées et yogourts sous les marques Rao's, Michael Angelo's et Noosa.



La finalisation de la transaction, prévue d'ici la fin décembre 2023, est soumise à l'approbation des actionnaires de Sovos Brands et aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.