Campari : Rachat du bourbon Wilderness Trail Distillery

(CercleFinance.com) - L'italien Campari a annoncé lundi avoir pris une participation majoritaire de 70% dans la marque de whisky américain Wilderness Trail Distillery pour un montant de 420 millions d'euros.



Créé en 2012 à Danville (Kentucky), Wilderness Trail Distillery est une marque 'premium' qui produit des bourbons, ainsi que des whiskys à base de seigle, présentés comme 'de haute qualité'.



Le prix de vente de sa gamme débute à 55 dollars pour une bouteille de 75 cl et peut atteindre plus de 75 dollars l'unité pour des produits entre six et huit ans d'âge.



Campari s'était lancé sur le marché du bourbon en 2009 avec l'acquisition de la marque Wild Turkey, qui a opéré sous son impulsion une montée en gamme ('premiumisation').



Le groupe rappelle que le segment du whisky américain est actuellement l'un des plus dynamiques aux Etats-Unis, avec environ 13% des ventes totales de spiritueux.



Sa croissance a atteint 7% l'an dernier, dont une hausse de 17% pour les marques dites 'super-premium'.



Dans son communiqué, Campari Group précise qu'il prévu de faire l'acquisition des 30% restants de Wilderness Trail Distillery, pour un prix qui reste encore à déterminer.



Sur la base de la transaction annoncée aujourd'hui, la valeur d'entreprise de la distillerie américaine ressort à 600 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 41 millions de dollars.



L'action Campari grimpait de 2,6% lundi matin suite à cette annonce, affichant la plus forte hausse d'un indice FTSE MIB en repli de 0,2%.



