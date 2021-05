Campari : Les attentes largement dépassées au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe de spiritueux italien Campari a dévoilé mardi une croissance organique de 17,9% au titre du premier trimestre, une performance bien meilleure qu'attendu qu'il explique par un niveau de consommation 'soutenu' à domicile et à un calendrier favorable incluant les fêtes de Pâques.



A titre de comparaison, les analystes ne prévoyaient qu'une croissance organique de l'ordre de 5% sur les trois premiers mois de l'année.



Le chiffre d'affaires du groupe milanais - qui détient notamment la marque d'apéritif Aperol - est ressorti à 397,9 millions d'euros, contre 360,2 millions d'euros sur le même trimestre de l'exercice 2020.



Son résultat avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté ressort également en hausse, passant de 47,9 millions d'euros l'an dernier à 68,5 millions au premier trimestre de cette année.



Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de RBC évoquent des performances 'remarquables' pour un trimestre qui n'a habituellement rien d'exceptionnel.



'Cela ne constitue pas une surprise totale après les bons chiffres de Diageo et Pernod Ricard et nous pensons que la performance a bénéficié d'un effet de restockage significatif après un quatrième trimestre faible (dû à une cyberattaque)', explique le broker canadien.



Le titre Campari grimpait de 4,5% à la Bourse de Milan en réaction à ces résultats, ce qui porte à plus de 46% ses gains sur l'année écoulée.



