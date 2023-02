CaixaBank : Résultat net de 3,15 MdsE en 2022

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires core progresse de 5,8% à 12 milliards d'euros, porté par une hausse de 7,7% de la marge nette d'intérêts et de 33,1% des produits et charges de contrats d'assurance.



Le Groupe a enregistré un résultat net de 3,15 milliards d'euros en 2022, en hausse de 29,7% par rapport à l'année précédente, à données comparables.



Le résultat brut a augmenté de 5,5% sur l'année pour atteindre 11,6 milliards d'euros, tandis que les frais administratifs et d'amortissements récurrents ont diminué de 5,6% d'une année sur l'autre, grâce aux synergies découlant de l'intégration de Bankia, permettant une croissance de 19,8% du résultat avant dépréciation.



' Nous envisageons l'avenir avec optimisme et beaucoup d'ambition. Notre objectif est de continuer à soutenir les familles et les entreprises, car c'est, sans aucun doute, la meilleure contribution que nous, en tant que CaixaBank, pouvons apporter pour assister et promouvoir la transformation de notre économie ', a souligné José Ignacio Goirigolzarri, DG de CaixaBank.



