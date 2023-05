CaixaBank : Des bénéfices en hausse de 21 % à 855 ME

(CercleFinance.com) - CaixaBank annonce un bénéfice net de 855 millions d'euros (+21,1 %) pour le premier trimestre 2023 et maintient la solidité de son bilan. Gonzalo Gortázar, directeur général, a souligné que ' ces résultats reflètent notre capacité à répondre aux besoins de nos clients. Un système financier sain et fiable est essentiel pour soutenir l'économie dans son ensemble '.



Toutes les marges progressent, ce qui permet au ROTE d'atteindre 10,5 % et au ratio coûts/revenus de s'améliorer pour s'établir à 48,2 %. Le revenu brut augmente de 16,7 %, sous l'effet négatif de la taxe bancaire extraordinaire de 373 millions d'euros.



Les fonds de la clientèle s'élèvent à 614,61 milliards d'euros, en hausse de 0,5 %, après que la banque a enregistré une collecte nette de près de 3,8 milliards d'euros.



Les prêts productifs s'élèvent à 351,22 milliards d'euros et restent stables depuis le début de l'année. Le ratio des prêts non productifs reste à un niveau historiquement bas (2,7 %), avec un ratio de couverture de 76 %, tandis que les prêts non productifs tombent à 10,45 milliards d'euros, en baisse de 243 millions d'euros au cours du trimestre.



La banque a une position de liquidité et de solvabilité solide, avec plus de 132,8 milliards d'euros d'actifs liquides et un ratio de capital confortable de 12,6 %.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.