Cabasse : Émission d'obligations convertibles de 2.5 ME

(CercleFinance.com) - Cabasse annonce aujourd'hui la réalisation d'une émission d'obligations convertibles en actions d'un montant total de 2,5 ME intégralement souscrite par Eiffel Investment Group, un groupe de gestion d'actifs spécialisé dans le financement des entreprises.



Cabasse avait déjà procédé a une augmentation de capital de 1,7 ME en début de mois. Les fonds levés par Cabasse, dont le total s'élève désormais à 4,2 ME, visent à faire figurer la société parmi les leaders mondiaux sur le segment Wireless (sans-fil) du marché du Luxury Home Audio.



La société s'est fixée pour objectifs de réaliser une croissance annuelle moyenne supérieure à +15% sur la période 2021-2025 et une marge d'EBITDA normative de 15% à moyen terme, indique Alain Molinié, président directeur général de Cabasse.



