Burberry : Vise une croissance du CA à un chiffre

(CercleFinance.com) - Les ventes des magasins comparables au 1er trimestre ont augmenté de 1 % en raison des confinements en Chine continentale. Hors Chine continentale, les ventes des magasins comparables ont augmenté de 16 %.



La Croissance comparable est à deux chiffres de la maroquinerie et des vêtements d'extérieur en dehors de la Chine continentale.



Le groupe annonce le début du rachat d'actions avec la totalité des 400 millions de livres sterling qui devraient être achevés d'ici la fin de l'exercice.



' Nous continuons de viser une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre et des marges de 20 % à moyen terme. Bien que l'environnement macroéconomique actuel crée une certaine incertitude à court terme, notre performance en Chine continentale est encourageante depuis la réouverture de nos magasins en juin et nous gérons activement le vent contraire de l'inflation ' indique la direction.



' Sur la base des taux de change effectifs au 11 juillet, nous nous attendons maintenant à un vent arrière d'environ 190 millions de livres sterling sur le chiffre d'affaires et à un bénéfice d'exploitation ajusté d'environ 90 millions de livres sterling au cours de l'exercice 23 ' rajoute le groupe.



