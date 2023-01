Burberry : Stifel relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Burberry avec un objectif de cours porté de 2200 à 2550 pence, jugeant que 'la valorisation demeure attractive, en dépit du parcours récent de son action'.



Selon le broker, le groupe de luxe britannique semble 'prêt à bénéficier significativement de la réouverture en Chine et de la reprise graduel des voyages des Chinois à l'étranger dans les trimestres à venir'.



'Le nouveau leadership créatif sous Daniel Lee a le potentiel de doper la désirabilité de la marque de Burberry et d'accélérer la croissance lorsque ses nouvelles collections arriveront en magasin en septembre', ajoute-t-il.



Avant cela, Stifel voit le bilan solide de Burberry lui permettre d'annoncer un nouveau programme de rachats d'actions en mai, soutenant un rendement total pour ses actionnaires supérieur à la moyenne de son secteur.



