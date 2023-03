Burberry : Soutenu par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Burberry gagne plus de 2% et surperforme ainsi la tendance à Londres, sur fond de propos positifs de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours porté de 2550 à 2600 pence, sur le titre de la maison de luxe britannique.



Il remonte sa projection d'EBIT ajusté pour l'exercice 2023 de 3% à 625 millions de livres, du fait d'hypothèses de croissance des ventes au détail en comparable plus élevées (+14%) pour le quatrième trimestre comptable et d'un levier sur les dépenses opérationnelles.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.