Burberry : Les ventes en baisse, beaucoup de magasins fermés

(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de produits de luxe Burberry annonce que ses ventes, à nombre de magasins comparables, ont baissé de 40% à 50% au cours des six dernières semaines.



Burberry a ainsi souligné que les ventes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et dans les Amériques ont considérablement diminué ces dernières semaines, plus de 60% de ses magasins dans la zone EMEIA et environ 85% de ses magasins en Amérique étant actuellement fermés.



Au total, environ 40% de ses magasins exploités directement dans le monde sont désormais fermés, et des fermetures supplémentaires sont attendues dans les prochains jours.



Au total, Burberry s'attend désormais à une baisse des ventes comparables au quatrième trimestre d'environ 30%, mais précise qu'il dispose d'une 'marge financière importante'.



