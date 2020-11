Burberry : Le CA du 1er semestre recule de 30%

(CercleFinance.com) - A l'issue des six premiers mois de son exercice fiscal 2021, Burberry enregistre un chiffre d'affaires de 878 millions de livres sterling, en recul de 30% à taux de change fixe, par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté recule de 71%, passant de 203 à 51 millions de livres. Le BPA ajusté se chiffre à 4,6 pence.



'Nous sommes encouragés par la reprise du 2e trimestre de l'exercice, mais restons conscients de l'environnement macroéconomique incertain causé par le COVID-19', indique Burberry.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.