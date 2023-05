Burberry : Hausse de 16% du BPA annuel

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Burberry publie au titre de son exercice 2022-23 un BPA ajusté en hausse de 16% à taux de changes constants, à 122,5 pence, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté en progression de 8% à 634 millions de livres sterling, soit une marge améliorée de 0,6 point à 20,5%.



A 3,09 milliards de livres, le chiffre d'affaires de la maison de luxe a augmenté de 5% (toujours à TCC), avec selon lui une 'solide performance dans les catégories principales des vêtements d'extérieur et de la maroquinerie'.



Burberry a l'intention de proposer un dividende augmenté de 30% à 61 pence par action, et prévoit des rachats d'actions pour 400 millions de livres au cours de l'exercice 2023-24, conformément à sa politique d'allocation du capital.



Le groupe britannique ajoute maintenir ses objectifs pour l'exercice en cours et à moyen terme, tout en tenant compte d'un environnement macroéconomique et géopolitique qu'il reconnait comme incertain.



