Burberry : En légère hausse avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Burberry parvient à se hisser dans le vert (+1%) dans un marché londonien légèrement orienté à la baisse, aidé par des propos de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat' et estime que 'la faiblesse récente du cours de Bourse offre un bon point d'entrée'.



'Burberry offre un ROIC (retour sur capital investi) attractif et un profil de retour de cash convaincant, avec son programme de rachats d'actions pour 400 millions de livres sterling devant reprendre bientôt', juge-t-il notamment.



Le broker abaisse son objectif de cours de 2600 à 2520 pence dans le sillage d'une réduction de 3% de ses prévisions d'EBIT pour les exercices 2024 et 2025, mais uniquement en raison de variations de change, et laisse inchangées ses hypothèses en organique.



