Burberry : Consensus battu au troisième trimestre

(CercleFinance.com) - Burberry a annoncé mercredi une hausse plus forte que prévu de ses ventes sur les trois derniers mois de 2021 grâce à une bonne performance dans les manteaux et vestes et la maroquinerie, deux catégories qui attirent des consommateurs plus jeunes.



La maison de luxe britannique a fait état ce matin d'une croissance de 7% de ses ventes à périmètre comparable sur les 13 semaines closes au 25 décembre, son troisième trimestre fiscal.



Les analystes prévoyaient en moyenne une progression de 5% des ventes comparables.



Le chiffre d'affaires dans la vente au détail a atteint 723 millions de livres, contre 688 millions un an plus tôt, soit une hausse de 5% hors effets de change (+8% en données publiés).



Burberry fait notamment état d'une moindre dépendance aux promotions, avec des ventes au prix fort qui ont affiché une croissance à deux chiffres par rapport à 2019, ce qui marque une accélération de la tendance.



Le groupe s'est par ailleurs dit confiant dans la poursuite de 'solides' performances avec l'arrivée programmée d'un nouveau directeur général, Jonathan Akeroyd, au mois d'avril.



L'action Burberry gagnait plus de 6% mercredi matin à la Bourse de Londres après ces annonces.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.