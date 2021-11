Burberry : Confirme ses perspectives de chiffre d'affaires

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du 1er semestre est de retour aux niveaux d'avant covid-19 (TCE) à 1 213 millions de livre en croissance de +38% (contre 878 millions de livre l'année dernière).



Les Amériques, la Chine continentale et la Corée du Sud ont enregistré une forte croissance à deux chiffres par rapport à l'année dernière, tandis que d'autres régions étaient sous la pression de la baisse des niveaux touristiques.



Le bénéfice d'exploitation ajusté s'inscrit à 196 M£ contre 51 M£ l'année dernière sur la même période. Le BPA dilué déclaré est de 35,7 p (contre 12,2 p).



Le groupe confirme ses prévisions à moyen terme d'une croissance élevée du chiffre d'affaires et d'une augmentation significative de la marge et confirme être à l'aise avec les attentes du marché pour l'année en cours.



