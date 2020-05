Burberry : Bien orienté après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Burberry gagne 2,5% à Londres suite à la présentation des résultats annuels de la maison de luxe, marqués par un BPA ajusté en baisse de 4% à 78,7 pence, mais dépassant de plus de douze pence l'estimation moyenne des analystes.



Le groupe britannique a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer à 16,4%, contre 16,1% sur l'exercice précédent, pour des revenus en repli de 3% à 2,63 milliards de livres sterling (-4% à taux de changes constants).



S'il n'est pas en mesure de donner à ce stade de prévisions spécifiques pour l'exercice 2020-21, Burberry prévient que ses résultats de premier trimestre clos fin juin, devraient être sévèrement impactés par les fermetures de magasins.



