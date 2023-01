Burberry : Affiche un CA de 756 M£ au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 1% à 756 millions de livres sterling au 3ème trimestre de l'exercice 2023, malgré les perturbations importantes dues au confinement et à la réouverture de la Chine continentale. En dehors de la Chine continentale, les ventes des magasins comparables ont progressé de 11%, la région EMEA, le Japon, la Corée du Sud et l'Asie du Sud-Pacifique affichant tous une croissance à deux chiffres.



Le Groupe a partiellement compensé la baisse de 23% des ventes en Chine continentale en raison des restrictions liées au COVID-19. Dans l'ensemble, les ventes des magasins comparables affichent des progressions significativement différentes dans chaque région.



La région EMEA a progressé de 19 %, tirée par les ventes aux touristes. Les Amériques ont reculé de 1 %, soit une légère amélioration par rapport aux deux premiers trimestres. L'Asie-Pacifique a chuté de 7% et la Chine continentale de 23%. Les baisses enregistrées en Chine continentale ont été partiellement compensées par de solides performances en Corée du Sud en hausse de 10 % et au Japon en hausse de 28 %.



' Nos objectifs à court et moyen terme restent inchangés alors que nous continuons de viser une croissance élevée du chiffre d'affaires à un chiffre avec un levier opérationnel assurant une bonne progression de la marge, malgré l'environnement macroéconomique actuel ' indique le groupe.



