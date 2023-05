BT : Vers une ouverture des nouveaux locaux de Dundee en 2024

(CercleFinance.com) - Le groupe BT a annoncé hier savoir franchi une étape clé dans la construction de ses nouveaux locaux ultramodernes à Dundee (Ecosse) avec l'achèvement du toit de ce bâtiment de cinq étages.



Une fois terminé, ce bâtiment qui a coûté plusieurs millions de livres sterling accueillera environ 1000 collègues à West Marketgait, au coeur du centre-ville, à proximité du front de mer.



L'extérieur du bâtiment devrait être achevé en septembre 2023 et l'aménagement intérieur du bâtiment commencera peu de temps après. Il devrait ouvrir officiellement ses portes en 2024 et offrira un tout nouvel espace de travail aux collègues de Dundee.



' Une fois terminé, le nouveau bureau de Dundee sera équipé de la dernière technologie de pointe, comprendra une gamme d'espaces communs et collaboratifs et de zones où les collègues pourront socialiser, ainsi qu'une aire de jeux et un café sur place ', précise BT.





