BT : Vers une hausse de l'effectif dans le numérique

(CercleFinance.com) - BT annonce aujourd'hui son intention de faire passer le nombre de talents internes de sa division 'Digital' à 6300 personnes d'ici avril 2024, contre 3500 au 1er avril 2022.



'Digital a été fondée pour accélérer la transformation, l'innovation et le retour à la croissance de BT. Pour réussir, nous devons attirer et perfectionner les meilleurs talents numériques, et nos efforts stimuleront les communautés technologiques au Royaume-Uni et en Inde', commente Harmeen Mehta, directeur du numérique et de l'innovation chez BT.



BT prévoit ainsi d'intégrer environ 1 000 dans ses sites de Birmingham, Manchester, Bristol, Belfast, Ipswich et Londres. En Inde, la société compte recruter quelque 1800 salariés autour des hubs de BT à Bengaluru et Gurugram.

BT poursuit par ailleurs un 'ambitieux programme de perfectionnement et de requalification', BT Digital Campus, permettant de garantir que ses salariés soient à la pointe de la technologie numérique.



