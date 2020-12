BT : Vers la vente de deux unités commerciales à TIM

(CercleFinance.com) - BT et TIM ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord préliminaire portant sur sur l'acquisition par TIM de deux unités commerciales de BT en Italie au service de l'administration publique et des PME.



L'opération prévue permettra à TIM d'étendre son offre de services de communication et de connectivité, accélérant la numérisation des affaires publiques aux niveaux central, régional et local dans le pays.

TIM pourra aussi diversifier son offre de solutions TIC et cloud sécurisées et efficaces à destination des PME.



De son côté, BT conservera une forte présence en Italie au service des grandes entreprises et des multinationales



Les deux unités commerciales incluses dans l'opération envisagée ont généré un chiffre d'affaires d'environ 90 millions d'euros au cours de l'exercice clos en mars 2020, assure BT.



La transaction pourrait être conclue d'ici la fin du premier trimestre 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.