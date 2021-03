BT : Un bonus exceptionnel pour les salariés essentiels

(CercleFinance.com) - BT a annoncé mercredi qu'il allait verser un bonus exceptionnel de 1500 livres (environ 1740 euros) à ses travailleurs essentiels afin de les remercier des efforts consentis pendant la crise du coronavirus.



L'opérateur télécoms britannique explique dans un communiqué qu'il compte leur proposer un paiement immédiat de 1000 livres en espèces, assorti du versement de 500 dollars sous forme d'actions dans trois ans.



Ce montant représente l'équivalent de 5% du salaire moyen annuel d'un salarié de première ligne ('frontline worker'), fait-il valoir.



Le groupe de télécommunications rappelle qu'il n'a procédé à aucun licenciement depuis l'apparition de la crise sanitaire, il y a un an.



BT - qui a toutefois gelé ses salaires du fait de la pandémie - mène actuellement des discussions avec ses organisations syndicales concernant l'adoption de son projet modernisation et de transformation.



