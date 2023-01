BT : Teste une nouvelle technologie avec SPL

(CercleFinance.com) - BT Group et Stratospheric Platforms Ltd (SPL) ont annoncé aujourd'hui qu'ils testeront la couverture mobile à l'aide d'une nouvelle technologie d'antenne innovante, conçue pour être montée sur un avion HAPS (High-Altitude Platform Station).



Les essais, menés au siège mondial de R&D de BT à Adastral Park, visent à améliorer la connectivité mobile et assurer la couverture des zones les plus difficiles à atteindre.



Selon BT, ce projet qui a reçu un financement d'Innovate UK pourrait offrir des opportunités de transformation pour les secteurs opérant dans des zones reculées tels que les transports, la sécurité maritime et la recherche et le sauvetage et pourrait fournir une connectivité plus rapide et plus transparente directement aux appareils mobiles des consommateurs dans les zones reculées.



