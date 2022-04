BT : Teste un réseau quantique sécurisé avec Toshiba et EY

(CercleFinance.com) - BT et Toshiba, ainsi qu'EY, ont lancé l'essai d'un réseau métropolitain quantique sécurisé, une première mondiale.



L'infrastructure pourra connecter de nombreux clients à travers Londres, en les aidant à sécuriser la transmission de données et d'informations entre de multiples sites sur des liens en fibre optique standard, en utilisant la distribution de clés quantiques (QKD). Cette technologie utilisant l'informatique quantique, joue un rôle fondamental dans la protection des réseaux et des données contre la menace émergente de cyberattaques.



Le premier client commercial du réseau, EY, utilisera le réseau pour connecter deux de ses sites à Londres. Il démontrera comment les données sécurisées à l'aide de QKD peuvent circuler entre les sites et montrera les avantages que ce réseau apporte à ses propres clients.



BT et Toshiba ont annoncé leur engagement à créer un réseau d'essai en octobre 2021. BT exploitera le réseau et fournira une gamme de services sécurisés par la technologie quantique, tandis que Toshiba fournira le matériel de distribution de clés quantiques et le logiciel de gestion des clés.



'Ce premier essai par BT et Toshiba représente un progrès significatif dans notre ambition de faire du Royaume-Uni une économie quantique', se réjouit George Freeman, ministre des sciences, de la recherche et de l'innovation du gouvernement britannique



'Je suis fier que BT et Toshiba aient réussi à fournir ce réseau unique, et avec EY comme premier client d'essai, nous ouvrons la voie à d'autres explorations commerciales des technologies quantiques et à leur utilisation dans des applications commerciales et sociétales à l'avenir', commente Howard Watson, directeur de la technologie chez BT.



