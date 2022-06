BT : Teste la technologie Nokia pour réseau

(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui que BT testera son silicium de traitement de réseau FP5, y compris ses interfaces 800G.



Cette collaboration vise à garantir que le plus grand réseau du Royaume-Uni dispose de la capacité, de la flexibilité et de la consommation d'énergie réduite nécessaires pour offrir la meilleure expérience client à l'avenir.



Le FP5 est le nouveau coeur des plates-formes de routage de services IP de Nokia, permettant aux fournisseurs de services de répondre aux besoins d'augmenter la capacité du réseau, de permettre de nouveaux services IP à plus haut débit et de fournir une protection contre les menaces à la sécurité du réseau.



BT exploite le plus grand réseau IP du Royaume-Uni avec des débits de pointe supérieurs à 25 Tbps, alimenté par la famille de routeurs 77xx de Nokia. Avec cet essai, BT est le premier au Royaume-Uni à tester les interfaces 800G sur les routeurs IP, ce qui lui permet de garantir l'échelle et la capacité les plus rentables là où le trafic de ses futurs clients britanniques l'exige.



' Nous sommes impatients de tester ses capacités au fur et à mesure que nous augmentons la capacité de notre réseau ', indique Neil McRae, directeur chez BT.



