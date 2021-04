BT : Signe un contrat de plusieurs millions avec Avant Homes

(CercleFinance.com) - BT annonce aujourd'hui avoir remporté un contrat de plusieurs millions de livres avec le principal constructeur de maisons Avant Homes, afin d'accompagner la transformation numérique de l'entreprise pendant la pandémie.



Déjà lié à Avant Homes dans le cadre d'un précédent partenariat, BT va désormais fournir à son partenaire une solution basée sur le cloud afin de simplifier la gestion et les opérations dans les cinq bureaux régionaux d'Avant Homes, ainsi qu'au sein de son siège social et au sein de tous les sites de développement.



La solution comprend notamment un accès mobile 5G pour tous les employés d'Avant Homes, utilisant la technologie Rapid Site d'EE pour mettre en place un bureau virtuel ou un point de contact à partir de presque n'importe où.



'La nécessité d'investir dans le numérique n'a jamais été aussi grande avec le développement du travail à distance, et les équipes ont besoin d'un accès sécurisé aux informations, aux contacts et aux systèmes où qu'elles se trouvent', analyse Roger Craven, directeur des ventes North East, Yorkshire & Humber pour BT.







