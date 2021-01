BT : Signe un contrat de 33ME avec les Pays-Bas

(CercleFinance.com) - BT a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat avec le ministère néerlandais des Affaires étrangères afin de fournir des services de communication à ses ambassades et consulats dans 120 pays.



Le contrat est évalué à 33 millions d'euros sur une période initiale de quatre ans, avec une option d'extension pour une durée totale allant jusqu'à neuf ans. Il a été remporté par BT à l'issue d'une procédure d'appel d'offres publique à l'échelle de l'UE.



Les nouveaux services de réseau permettront une collaboration sécurisée en interne et avec des partenaires externes, assure BT, les utilisateurs bénéficiant d'un accès sécurisé aux données et aux services cloud.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.