BT : Se défend de tout comportement anticoncurrentiel

(CercleFinance.com) - La société BT annonce qu'elle a l'intention 'de se défendre vigoureusement' face à l'action collective intentée par le cabinet d'avocats Mishcon de Reya, l'accusant de 'comportement anticoncurrentiel envers ses clients du réseau fixe.'



L'opérateur britannique indique regretter d'être entraîné dans ce litige, d'autant que les faits ont déjà été examinés par l'Ofcom - l'autorité de régulation des télécoms aux Royaume-Uni - il y a plus de trois ans sans qu'aucune constatation de prix excessifs ni de violation du droit de la concurrence de manière plus générale n'ait été pointée dans le rapport final.



'Nous sommes fortement en désaccord avec la plainte déposée contre nous, a indiqué un porte-parole de BT. Nous prenons très au sérieux nos responsabilités envers les clients plus âgés et plus vulnérables et nous nous défendrons contre toute réclamation suggérant le contraire.'



