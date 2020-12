BT : Renouvelle son parrainage des clubs de rugby gallois

(CercleFinance.com) - BT a annoncé aujourd'hui qu'il poursuivrait son soutien et son investissement dans les clubs de rugby après avoir conclu un nouvel accord de parrainage de trois ans avec les quatre régions galloises - Cardiff Blues, Scarlets, Dragons et Ospreys.



Le nouvel accord est conclu jusqu'à 2023, date à laquelle BT aura parrainé les quatre régions pendant neuf saisons consécutives.



BT a également annoncé l'année dernière avoir signé un accord avec FA Wales pour devenir le partenaire principal exclusif du football national gallois jusqu'en 2024.



Le nouvel accord de rugby verra la marque BT figurer dans les supports marketing régionaux du rugby, dans les régions d'origine galloise et au sein des activités communautaires.



