BT : Progrès autour des communications quantiques sécurisées

(CercleFinance.com) - BT a annoncé aujourd'hui avoir franchi une nouvelle étape dans le développement des communications quantiques sécurisées en menant à bien le premier essai au monde de Quantum Key Distribution (QKD), une méthode de communication ultra-sécurisée.



L'essai s'appuyait notamment sur un câble Lumenisity CoreSmart à centre creux rempli d'air de 6 kilomètres de long. Dans les systèmes QKD, la lumière quantique est transmise sur un seul canal de photons, il y a donc moins de diffusion de la lumière et moins de diaphonie entre les canaux, explique BT.



'La faible latence de la fibre à coeur creux et sa capacité à envoyer des QKD sur une seule fibre avec d'autres signaux constituent une avancée cruciale pour l'avenir des communications sécurisées', a commenté le Pr Andrew Lord, responsable de la recherche sur les réseaux optiques de BT.



