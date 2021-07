BT : Présente ses nouvelles ambitions 5G

(CercleFinance.com) - BT a dévoilé aujourd'hui ses plans afin d'offrir des solutions 5G hautes performances dans tout le Royaume-Uni et de fusionner ses principales infrastructures mobiles, Wi-Fi et fibre optique dans le but libérer le plein potentiel du premier réseau entièrement convergé du Royaume-Uni.



'Openreach (une division de BT) a été le premier à utiliser la fibre, EE (fournisseur d'accès Internet de BT) la 5G. BT sera le premier à s'orienter vers un avenir de technologies convergées', explique en substance Philip Jansen, directeur général de BT Group.



Pour étendre sa couverture mobile, le réseau mobile de BT, EE, compte étendre la connectivité 4G plus profondément dans les zones rurales. En parallèle, le réseau 5G d'EE s'étendra pour couvrir la moitié de la population britannique d'ici début 2023, quatre ans avant l'ambition du gouvernement britannique.



Enfin, BT continuera aussi à sécuriser ses réseaux et annonce des dépenses de plus de 60 M£ par an en recherche axée sur la sécurité des technologies de pointe telles que l'IA et la distribution de clés quantiques, avec des innovations telles que le développement de fibres creuses.



