BT : Partenariats technologiques pour une reprise verte

(CercleFinance.com) - BT a annoncé aujourd'hui avoir choisi les jeunes pousses technologiques, iOpt et Everimpact dans le cadre d'un partenariat destiné à accompagner les clients du secteur public sur le chemin de la reprise verte et des émissions nulles.



BT proposera ainsi les solutions développées avec iOpt, une société d'IoT (Internet des objets) basée à Glasgow, et Everimpact, une société spécialisée dans la surveillance du climat basée à Paris, aux conseils locaux du Royaume-Uni qui cherchent à adopter une surveillance environnementale intelligente et à construire des solutions, indique BT.



L'idée globale du partenariat est d'aider le pays à 'reconstruire en mieux', une fois la crise sanitaire passée.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.