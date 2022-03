BT : Partenariat 'stratégique' de 5 ans avec Google Cloud

(CercleFinance.com) - BT annonce aujourd'hui 'un partenariat stratégique' de cinq ans avec Google Cloud afin d'accélérer la transformation numérique de BT à l'échelle de l'entreprise.



L'accord prévoit que BT utilise une suite de produits et services Google Cloud - notamment l'infrastructure cloud, l'apprentissage automatique (ML), l'intelligence artificielle (IA), l'analyse de données, la sécurité... - pour 'offrir une expérience client supérieure, réduire les coûts et les risques. , et créer de nouvelles sources de revenus.'



Google et BT ont déjà commencé à travailler ensemble pour l'adoption de la technologie Google et prévoient d'achever la migration principale des données d'ici 2023.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.